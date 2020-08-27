Merkez Habipler Mahallesi 2691 Sokak'ta bulunan bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikadaki 2 kişi başından hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın etkisiyle fabrikada yoğun duman oluşurken, iş yerinin bir duvarı da yıkıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin fabrika içindeki dumanı tahliye etme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

[Fotoğraf: DHA]