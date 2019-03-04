Her yıl aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarıyla gündeme gelen Mersin'in Tarsus ilçesinin Kulak köyündeki ekili alanları bu kez fırtına ve hortum vurdu.

Dün akşam saatlerinde Mersin ve çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yağışların yanı sıra bazı bölgelerde şiddetli fırtına şeklinde devam etti. Tarsus’un Kulak köyündeki seralar da fırtınadan olumsuz etkilendi. Fırtına ve beraberindeki hortum, seralarda büyük zarara yol açtı.

Seraları vuran hortum anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, görüntüleri çeken üreticilerin yaşadığı korku ve panik seslere yansıdı.

Aşırı yağışlardan dolayı Tarsus-Çamlıyayla yolunda da toprak kayması meydana geldiği belirtildi. Heyelanın oluştuğu bölge, trafik levhalarıyla işaretlenerek araç sürücüleri uyarıldı.

Kaynak: İHA