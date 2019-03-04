Bitlis'te dün sabah saatlerinde başlayan ve bugün sabah saatlerine kadar devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedenıyle kar kalınlığının kent merkezinde 2 metreye ulaşması üzerine, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilele vatandaşların da izinli sayılacağı belirtildi.

Van

Van'ın Başkale, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için bir gün süreyle edildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Hakkari

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde taşımalı eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Merkezdeki köylerden taşımalı sistemle okula erişimleri sağlanan öğrencilerimiz için kar yağışından dolayı bugün eğitime ara verildi." dedi.

Kaynak: DHA, AA