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Türkiye
AA 08.06.2023 06:44

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Mersin'de "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 31 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 65 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

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Mersin Narkotik Uyuşturucu
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