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Türkiye
DHA 04.06.2023 09:36

Mersin'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Mersin'in Anamur ilçesinde yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü, dağ yamacına çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anamur- Gazipaşa kara yolu Uçarı-Kaledran mevkiinde meydana geldi.

Siirt'ten Antalya'ya giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp, dağ yamacına çarptı, ardından şarampole yuvarlandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan yolculardan birinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan sürücü ve 13 yolcu da ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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