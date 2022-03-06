Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 katlı apartmanın son katında çıkan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.
Yangının, elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.
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