Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Örgütün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, örgüt adına 13 Şubat'ta Tarsus ilçesinde polis aracına silahla ateş açan, molotofkokteyli atan ve yol kapattıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda da, örgütsel içerikli yayınlar, terör örgütü mensubuna ait fotoğraf ve dijital materyaller ile FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi.

Kaynak: AA