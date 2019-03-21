Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, yoğun katılım nedeniyle adliyenin konferans salonuna alındı.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Ekrem Uğur, Mehmet Oluk ve Ümit Kepir ile taraf avukatları katıldı. Başka suçtan hükümlü bulunan Abdullah Akbıyık, Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen tutuklu sanık Kenan Çiçek ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, bazı gaziler ve şehit yakını müştekiler izledi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen sanık Kenan Çiçek ile Abdullah Akbıyık, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Elzem Şırnak, Mehmet Ayaz, Barış Kaya ve Mehmet Oluk'un ayrı ayrı "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "15'er kez kasten öldürme" suçlamalarından 16'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, bu sanıkların ayrıca, "54 kez kasten öldürmeye teşebbüs", "izinsiz patlayıcı madde bulundurma" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından da cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Abdullah Akbıyık, Mehmet Oluk ve Serkan Ay'ın, "sahtecilik" suçlamasından, sanıklar Murat Talan, Serkan Ay ve Fahri Demirbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasından ve halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu'nun "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" kapsamında cezalandırılmasını talep eden savcı, aralarında terör saldırısını gerçekleştiren canlı bomba Kasım Yıldırımçakar'ın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve annesi Hürriyet Yıldırımçakar ile Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Hasan Ekici ve Vasfiye Tekiner'in delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari zanlı durumundaki "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarının tefrik edilmesini talep etti.

Sanık Akbıyık, esasa ilişkin savunmasında, sanık Çiçek'i tanımadığını, plakayı kendisinin bastırmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Uğur, sanıklardan Çiçek'in arkadaşı olduğunu, canlı bomba Kasım Yıldımçakar'ı evine getirdiğini, kendisini bir gece misafir ettiğini ve olaydan haberi olmadığını öne sürdü.

"Bir insan kimlik bilgilerini vererek neden kendisini ateşe atar?" şeklinde savunma yapan sanık Oluk, masum olduğunu iddia etti.

Sanık Kepir de önceki savunmalarını tekrarladığını ve terör saldırısı ile bir bağı bulunmadığını aktardı.

Duruşmayı takip eden bazı gaziler ve şehit yakını müştekiler de şikayetçi olduklarını yineleyerek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki ve sanık avukatları da esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çiçek'in tutukluluğunun devamına, sanıklar Uğur, Oluk ve Kepir'in ise tahliyesine karar vererek, esasa ilişkin savunmaların hazırlanması için duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Üçkan, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın herkesin davası olduğunu, destek amaçlı adliyede bulunduklarını söyledi.

Üçkan, hain saldırıyı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA