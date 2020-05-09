Yenişehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını göz önünde bulunduran yeni banklar üretti.

İki kişinin birer metre aralıklarla oturabileceği şekilde tasarlanan bankların orta kısmına çiçek saksısı yerleştirildi.

Belediyenin bu uygulaması, vatandaşları da memnun etti.

Daha önce banklar sökülmüştü



Ürettikleri sosyal mesafeli oturma banklarını ilçenin kentin çeşitli noktalarına yerleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Vatandaşlarımızın sağlığı için parklarımızdaki bazı oturma banklarını sökmek zorunda kalmıştık. Şimdi bunların yerine sosyal mesafeyi koruyacak oturma bankları ürettik ve bu bankları kentimizin çeşitli noktalarına yerleştirdik. Üretime devam ediyoruz, sosyal mesafeli oturma banklarımızın sayısını arttıracağız. En büyük temennimiz, vatandaşlarımızın sağlık için evde kalmalarıdır. Ama sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetildiği günlerde hemşehrilerimiz sevdikleriyle oturup dinlenirken, aralarına koronavirüs girmesin diye rengârenk çiçekler koyduk. Uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı hemşerilerimiz kısıtlamanın kaldırıldığı vakitlerde sosyal mesafeli banklarımızda oturarak, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarabilecek” dedi.