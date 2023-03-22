Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, söz konusu terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
Şüphelinin ikametindeki bazı doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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