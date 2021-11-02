Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve propaganda yaptıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.Y, Y.D, H.K. ve M.N. yakalandı.
Zanlıların evlerinde 2 av tüfeği, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Adreslerinde bulunamayan F.Ü. ve D.S. aranıyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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