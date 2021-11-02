Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Menderes Mahallesi 1027. Sokak'taki evde yalnız yaşayan 34 yaşındaki Ümmühan Bulut'un işe gelmemesi ve arkadaşlarının kendisine ulaşamaması üzerine durum polise bildirildi.
İhbar üzerine Bulut'un evine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, evde yoğun duman ve is kokusuyla karşılaştı.
Sağlık ekipleri, yatağında bulunan Ümmühan Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Soba Zehirlemesi
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