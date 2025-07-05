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Türkiye
AA 05.07.2025 06:42

Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto yıkamacıya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de oto yıkamacıya silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto yıkamacıya gelen kimliği belirsiz şüpheliler silah ve av tüfeğiyle iş yerine ateş açtı.

Saldırının ardından şüpheliler kaçtı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, iş yeri sahibi Ali Çoban'ın (26) hayatını kaybettiğini, B.S'nin (34) de yaralandığını belirledi.

B.S, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Çoban'ın cesedi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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