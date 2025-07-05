Açık 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.07.2025 00:47

Gaziantep merkezli "joker" operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Gaziantep merkezli 6 ilde, motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

Gaziantep merkezli "joker" operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2019-2025 yıllarında kentte yapılan motorlu taşıt sürücü belgesi sınavlarına, ehliyet sahibi olmak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" olarak giren ve aracılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı

Gaziantep merkezli 6 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik 1 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüphelinin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramada, tabanca, kopya çekme düzeneği, başkasına ait 3 sınav giriş belgesi, başkasına ait 2 kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 40'ı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Gaziantep Ehliyet
Sıradaki Haber
Hatay'da alevlerle mücadele sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:30
Çekya'da geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı
00:12
Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Devir Teslim Töreni'ne katıldı
00:13
Hatay'da alevlerle mücadele sürüyor
23:47
Bakan Göktaş: Sıfır Atık çevre hareketi, ortak kararlılığımızın somut göstergesidir
23:16
Hamas, ateşkes teklifine olumlu yanıt verdiğini duyurdu
22:10
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık hizmetleri konusunda dünyada en iyi hizmeti sunan ülkelerden
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ