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Türkiye
AA 04.07.2025 20:04

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir memleketi Konya'da defnedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınlarına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir memleketi Konya'da defnedildi
[Fotograf: AA]

İzmir'de düzenlenen törenin ardından, Konya'nın Ilgın ilçesine getirilen 39 yaşındaki Demir'in naaşı, Behlülbey Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Burada helallik alındıktan sonra Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Şıhbedrettin Camisi'ne getirildi.

Burada Demir'in eşi Hatice, babası Abdulkadir, annesi Ayşe Demir ile diğer yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze törenine katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, tarifi imkansız büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını söyledi.

Göreve başladığı 2008 yılından bu yana özverili bir şekilde çalışan şehit Demir'in, Ödemiş'te Yeşil Vatan'ı korumak için şehadete ulaştığını ifade eden Polat, "Şehit kardeşimizin vefatı bizi derinden yaralamıştır. Geride bıraktığı eşi ve 3 yavrusu, bize ve devletimize emanettir. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli eşi ile anne ve babası başta olmak üzere tüm yakınlarına ve sabır diliyorum. Rabb'im şehadetini kabul buyursun" diye konuştu.

İzmir'deki yangında şehit olan İbrahim Demir memleketi Konya'da defnedildi

Konya Valisi İbrahim Akın ise şehit Demir'in ailesini de devlete ve millete emanet ettiğini, devletin onun emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Demir'in naaşı, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ilgın Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, Polat ve Akın'ın yanı sıra, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer ve Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Demir'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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