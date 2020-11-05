İlçede dün öğle saatlerinde kaybolan zihinsel engelli 13 yaşındaki Mevlüt Paylı, polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Doğancı Mahallesi'ndeki bir bahçede bulundu.

Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Paylı, ailesine teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde dün annesi Havva Paylı'ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mevlüt Paylı'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatılmıştı.

