Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin Beşeylül Mahallesi'ndeki evinde sahte şarap imalatı yaptığını belirledi. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, damacana, varil ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 170 kilo kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.