Haber Giriş: Kaynak: DHA
Aydın'da 2 ton sahte şarap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 170 kilogram sahte şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla E.G.'nin Beşeylül Mahallesi'ndeki evinde sahte şarap imalatı yaptığını belirledi. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, damacana, varil ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 170 kilo kaçak şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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