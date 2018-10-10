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Mersin'de ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı

Mersin'de farklı kişiler adına usulsüz şekilde ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıkları ileri sürülen 65 kişi yakalandı.

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Mersinde ilaç raporlarında usulsüzlük iddiası: 65 gözaltı

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görev yapanların da olduğu 84 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 65'i gözaltına alındı. Firari 19 kişi ise aranıyor.

Şüphelilerin yaklaşık 2 bin kişi hakkında sahte rapor düzenleyerek devleti yaklaşık 25 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: rapor, Mersin, ilaç
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