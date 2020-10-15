Aralarında Mersin'in de bulunduğu çok sayıda ilde art arda yaşanan sahte alkol zehirlenmesi ölümlerinin ardından bu yöndeki çalışmalarını yoğunlaştıran İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan depoya operasyon düzenledi.

'Yıldırım' adı verilen operasyon kapsamında depoda yapılan aramada, 5'er litrelik 170 adet bidon içerisinde toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili O.D. ve C.Ö. adlı iki şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mersin'de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden 6 kişi hayatını kaybetmişti.