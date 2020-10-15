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Gaziantep'te 19 adrese sahte içki operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te emniyet ekiplerinin 19 adrese yönelik düzenlediği operasyonda bin 500 litre etil alkol ve binlerce şişe sahte içki ele geçirildi. 13 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
13 şüpheli gözaltına alınırken, bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki, 11 bin 250 adet etiket, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirildi.
13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.
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