Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

13 şüpheli gözaltına alınırken, bin 500 litre etil alkol, 3 bin şişe sahte içki, 11 bin 250 adet etiket, 5 bin adet kapak kapüşonu, 2 bin adet kapak, 884 adet boş şişe, 300 litre dökme alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 1 adet pompalı tüfek, 8 adet pompalı tüfeğe ait kartuş ele geçirildi.

13 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.