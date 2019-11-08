Türkiye
Mersin'de 1 ton sahte içki ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 11:42 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 11:48
Mersin'de, jandarma ekiplerinin operasyonunda evinde 1 ton 75 litre sahte alkol ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.
Özel düzenekle içkiyi ürettiği tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA, DHA
Etiketler: şarap sahte içki Mersin alkol