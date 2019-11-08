Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'ndeki ikamette, variller içerisinde bulunan şaraba, imha edilmek üzere el konuldu.

Özel düzenekle içkiyi ürettiği tespit edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA, DHA