İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

30 zanlı tutuklandı

Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te, 6 Ekim - 6 Kasım'da düzenlenen 12 operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise 300 kilogram eroin, 625 uyuşturucu hap ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 30 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA