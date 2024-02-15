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Türkiye
AA 15.02.2024 00:19

Mermer yüklü tır servis aracıyla çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mermer yüklü tır ile işçi taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mermer yüklü tır servis aracıyla çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: AA]

Bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman idaresindeki servis minibüsü, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki tır ile çarpıştı.

Kazada sürücü Enis Kocaman ile Derya Küçük, Şafak Akbulut, Yasemin Açıkalınlı, Nilüfer Rüzgar, Sezai Aydoğan, Semanur Aktan, Gülay Mehder ve Selcen Arıkan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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