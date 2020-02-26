Tarih 17 Şubat 1959. İngiltere'nin başkenti Londra'da, dönemin başbakanı Adnan Menderes'i taşıyan Türk Hava Yollarına ait bir uçak düştü. 14 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

O korkunç kazadan Menderes yaralı kurtuldu. Tedavisinin ardından 26 Şubat 1959'da döndüğü İstanbul'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Havalimanından konaklayacağı otele ancak 4 saatte ulaşabildi. Halka mesajını ise,, kaldığı otel odasında,, TRT İstanbul Radyosu aracılığıyla verdi.

O ses kaydı 61 yıl sonra, TRT İstanbul Radyosu'nun taş plak arşivinden çıktı.

İşte o tarihi ses kaydı;

"Burası İstanbul Radyosu. Muhterem dinleyiciler, dün saat 18.05'de Londra'dan uçakla dönen Sayın Başvekilimiz Adnan Menderes Yeşilköy Havaalanı'ndaki muhteşem karşılanma törenine müteakip, Park Oteli'ndeki dairesinde röportaj ekibimizi kabul etmiş ve bütün vatandaşlara hitaben şu mesajı vermiştir."

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, "Elim tayyare kazasından sonra mübarek vatan topraklarına, güzel İstanbul'a bu akşam dönmüş bulunmaktayım. Şu anlarda sanki araya asırların hasreti girmiş gibi kavuşmanın müstesna heyecanını duymaktayım. Ancak hüzünle ve derhal ifade etmeliyim ki, bu kavuşmanın heyecanı yanında kıymetli arkadaşlarımızı kaybetmenin elemiyle kalbim, tarifi çok güç tezatlı hislerin mihrakı halinde çırpınmaktadır. Bu elim kazada kaybettiğimiz arkadaşlarımız için Cenab-ı Hakkın rahmetini dua etmek ve aziz hatıralarını anmak çok hazin ve fakat edası vicdanımı huzur ve teselliye kavuşturan bir vazife teşkil etmektedir. Ayrıca bu münasebetle, bir fani kalbinin taşıyamayacağı kadar büyük şükran borcunu dile getirmek de isterim. Hava meydandan başlamak üzere otele kadar bütün yol boyunca aziz ve sevgili İstanbullu hemşehrilerimin naçiz şahsım hakkında gösterdikleri derin muhabbet ve görülmemiş heyecan tezahürlerini ömrümün en müstesna bir hatırası olarak hiçbir zaman unutmayacağım. En aziz emelim, bu müstesna heyecan ve muhabbete layık olabilmekten ibarettir. Buna muvaffak olabilmeyi Cenab-ı Hakkın en büyük lütufu sayacağım."