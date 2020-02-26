Beşiktaş'ta dün akşam meydana gelen kazada Yunus İbrahim E'nin kullandığı otomobil, elektrikli scooter ile yolda ilerleyen 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarptı, yola savrulan genç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

18 yaşından küçük bir gencin elektrikli scooter'ı nasıl kiraladığı akıllarda soru işaretleri bıraktı

Sürücü gözaltında



Gözaltına alınan sürücü Yunus İbrahim E. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Halis Deniz, yakını olan Okan Yıldız'ın dün saat 22.00 civarında dolaşmak için evden çıktığını anlatarak, şunları söyledi:

"Canım sıkıldı scooter'a bineceğim"



"Okan caddede arkadaşlarıyla karşılaşmış. Arkadaşlarına 'Canım sıkılıyor, scootera bineceğim' demiş. Scooter kiralamış. Babası saat 23.00 gibi aramış ulaşamamış telefonuna. Uzun süre haber alamamışlar. Sabah saat 04.00'da polis kapıya gelmiş. 'Çocuk Kağıthane Devlet Hastanesinde yoğun bakımda' demişler. Hastanenin kapısına gelirken ne yazık ki acı haberi vermişler. Aile yıkıldı."

Nasıl kiraladı sorusu

Kazanın ardından 18 yaşından küçüklerin scooterı nasıl kiraladığı sorusu gündeme geldi.