Mekke, Arap yarımadasının kuzeyinde Batnımekke adı verilen bir vadi üzerinde kuruldu. Hazreti Muhammed, bu şehirde doğdu. İslam tarihi için büyük bir öneme sahip olan Mekke ya da Mekke-i Mükerreme’nin bugün fethedilişinin bin 390. yılı.

Mekke’nin fethine zemin hazırlayan gelişmeler…

Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki Beni Bekir Kabilesi’nin Hudeybiye Antlaşması’na aykırı hareket ederek, Müslümanların himayesindeki Huzaa kabilesine saldırdı.

Olay üzerine Kureyşlilere haber gönderen Hazreti Muhammed, saldırıyı yapan kabileyle ittifakın sonra erdirilmemesi durumunda antlaşmanın sonra erdirileceğini bildirdi.

Teklifin kabul edilmemesi üzerine Hazreti Muhammed komutasındaki 10 bin kişilik İslam ordusu, 31 Aralık 629’da savaş hazırlıklarına başladı.

Mekke'nin fethi 11 Ocak 630

Hazreti Muhammed'in "Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz ve hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz" emri ve Fetih Suresi’nin okunmasıyla İslam ordusu Mekke'ye girdi.

11 Ocak 630’da Mekke’nin fethiyle şehirde barış ve huzur hakim kılındı.

Hazreti Muhammed Mekke’ye girdiğinde genel af ilan ederek, kimseye zarar verilmeyeceğini duyurdu. Ardından içinde 360 putun bulunduğu Kabe’ye yönelip tüm putları kırdırdı.

Müslümanlarla Kabe’yi tavaf eden Hazreti Muhammed, ilk hutbeyi okuyup namaz kıldırdı.

Hudeybiye Antlaşmasıyla Müslümanlar büyük bir güç kazandı

Mekke'nin fethini kolaylaştıran zemin Hudeybiye Antlaşması ile atıldı. Bu antlaşma ile İslamiyet diğer kabile, topluluk ile devletlere yayıldı ve Müslümanlar, Arap Yarımadası'nda bir güç olarak kabul edildi.

Bölgede adil bir ekonomik sistemin kurulması amacıyla şehir ekonomisi geliştirildi ve ticari açıdan kervan faaliyetlerine bağlılık ortadan kaldırıldı.

Şehirlerin Anası: Mekke

İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan fetih, şehirde barış ve huzuru hakim kıldı.

Kur'an-ı Kerim'de En'am Suresi'nin 92'nci ayetinde, Mekke-i Mükerreme'ye "Şehirlerin Anası" anlamına gelen "Ümmül Kura" deniliyor.

Mekkeliler'in şüphelerini de gidermek adına Hazreti Muhammed hutbesinde de şu sözlere yer verdi:

"Benim hâlimle sizin hâliniz, Yusuf'un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi, ben de diyorum ki: 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, hepinizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler artık serbestsiniz."(Yusuf Sûresi 92. âyet)

Diriliş Ertuğrul’da Mekke'nin fetih müjdesi

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’da Mekke’nin Fethi müjdesine böyle yer verilmişti…

Sevilen dizinin 112. bölümünde Arabi ve Ertuğrul’un sahnesi çok konuşulmuştu.

Mekke’nin önemli yerleri

Hira mağarası: İlk vahyin indiği mağara.

Nur Dağı: Hira Mağarası'nın bulunduğu dağ.

Safâ ve Merve Tepesi: İslam dininde kutsal olan tepeler.

Arafat Dağı: Veda Hutbesi'nin okunduğu bölge.

Zemzem Kuyusu: İslam'da kutsal sayılan su ve su kuyusu.

Tenim Mescidi: Numan Vadisi bölgesinde bulunuyor. Hazreti Ayşe Mescidi de deniyor.

Cennet-ül Mualla: Mekke'nin en eski mezarlığı. Hac esnasında ölenler de buraya gömülmekte.

Mina: Şeytan taşlama bölgesi ve Peygamberin Müzdelife vakfesinden sonra konakladığı bölge.

Müzdelife: Şeytan taşlamak için taşların toplandığı yer.

Sevr Dağı: Peygamber ve Ebu Bekir'in Medine'ye hicretleri sırasında gizlenip sığındıkları mağaranın bulunduğu dağ.

Kaynak: TRT Haber