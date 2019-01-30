Mehmetçik kar kış demeden teröristlerin peşinde. Bazen karlı bölgelerde bazen de sarp dağlarda haftalarca kalabiliyor. Bu nedenle gerekli her şeyi beraberinde taşımak zorunda.

Kumanya malzemeleri, kamuflaj, uyku tulumu ve ağır silahlar. Büyük bir masanın üzerini dolduran malzemenin tamamı operasyon boyunca Mehmetçiğin sırtında.

Kamuflaj ve uyku tulumunun yanısıra Mehmetçik kumanyasını da çantasında taşıyor.

Mehmetçik zorlu arazide sırtında 25 kiloluk yükle kilometrelerce yol katediyor. Silah ve mühimmat ile birlikte ağırlık daha da artabiliyor. Ancak onlar için ağır olan sırtlarındaki yük değil omuzlarındaki kutsal görev.

Mehmetçik şartlar ne olursa olsun vatan nöbetini hiç yılmadan büyük bir kararlılıkla devam ettiriyor.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Erkan Günay