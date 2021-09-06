Haber Giriş: 6 Eylül 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik sınır hattında kuş uçurtmadı
"Hudut Kartalları" son bir ayda sınır hattından geçmeye çalışan 75 teröristi yakaladı. Bu yıl sınırlarda yakalanan teröristlerin sayısı 321'e yükseldi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, terörle mücadelenin yanı sıra sınır hattında kaçakçılığın ve düzensiz yasa dışı göçmen girişinin engellemesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiziki güvenlik sistemleri ve ilave birliklerle takviye edilen hudut birlikleri, son bir ayda sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 75 teröristi yakaladı. Teröristlerden 54'ünün FETÖ, 13'ünün PKK/YPG ve 8'inin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Yılbaşından itibaren sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalanan teröristlerin sayısı 321'e yükseldi.
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