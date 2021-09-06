Kara Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, terörle mücadelenin yanı sıra sınır hattında kaçakçılığın ve düzensiz yasa dışı göçmen girişinin engellemesine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiziki güvenlik sistemleri ve ilave birliklerle takviye edilen hudut birlikleri, son bir ayda sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 75 teröristi yakaladı. Teröristlerden 54'ünün FETÖ, 13'ünün PKK/YPG ve 8'inin DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

Yılbaşından itibaren sınırlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalanan teröristlerin sayısı 321'e yükseldi.