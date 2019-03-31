Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Özhaseki yaptığı paylaşımda, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah. Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre; başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah.



Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla. — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 31 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber