Meclis'te Gezi olayları tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Barışçıl gösteri" ifadesine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yanıt verdi. Özkan, "Gezi bir şekilde bayram olarak kullanılıyor 6 yıldır. Ancak göreceksiniz zamanın yargısından geçtikçe Gezi'nin milli iradeye karşı bir kalkışma olduğunu. Gezi, milli iradeye karşı kalkışmaydı. Türkiye uçurumun kenarından döndü" dedi.

Gezi olaylarının başlangıcının 6'ıncı yılı, Meclis Genel Kurulu'nda gündemdeydi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olayları "barışçıl gösteri" olarak tanımladı.

Özel, "Cumhuriyet tarihinin en barışçıl sivil inisiyatif kullanılarak yapılan itaatsizlik eyleminde hep birlikteydik. Demokrasi tarihi açısından bizim için altın sayfaydı. Çadırlar kurarak ağaçların kesilmesine karşı çıkan müdahale gezi direnişi ve yaşananlar tetikledi." dedi.

Yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Tepkisini 6 yıl önce yaşananları hatırlatarak gösterdi.

Özkan, "Gezi ile eş zamanlı şekilde Sisi darbesi Arap baharı dönemine bakılırsa, Türkiye adeta uçurumun kenarından dönmüştür. Gezi zaman içinde anlaşılacak bu ülkenin milli iradesine nasıl bir kalkışma olduğunu. Nasıl sahip çıkmaz gereken anlamlı bir süreçten geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber