İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında belirlenen sığınakta 12 kilogramlık kesilmiş 2 mutfak tüpü, 3 pil bloğu ve çok sayıda pil, 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 uyku tulumu, 3 battaniye ve sığınak yapımında kullanılan çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç vb.) ele geçirildi.

Kaynak: AA