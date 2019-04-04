AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve arkadaşlarının imzasıyla Meclis Başkanlığına hayvan haklarına dair bir araştırma önergesi verilmiş, TBMM Genel Kurulunda 4 partinin de desteği ile Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Genel Kurulda, komisyona üye seçiminin ardından komisyon çalışmalara başlayacak.

Önergenin gerekçesinde, son dönemde basın ve yayın organları ile sosyal medyada, hayvanlara yönelik öldürme, işkence, eziyet ve kötü muamele fiilleriyle ilgili yapılan haberlerde artış görüldüğüne işaret edildi.

Hayvanlara yönelik işkence ve kötü muamelenin toplum vicdanını yaraladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fiillerin yaygınlaşması vatandaşlarımızın ve toplumun vicdanını yaraladığından tedbir alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır ancak bu konuda yapılan yasal düzenlemelerin yanında hayvanlara yönelik kötü muamelenin ortadan kaldırılması ve hayvan sevgisinin aşılanması konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu minvalde sorunların tekraren tespit edilmesi ve çözüm önerileri konusunda, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer sosyal paydaşların görüş ve önerileri alınarak bu konuda bir yol haritasının çıkarılması önem arz etmektedir."

İlk düzenleme 2004 yılında yapıldı

Meclis Genel Kurulu'nda hayvanları koruma amacıyla getirilen ilk kapsayıcı yasal düzenleme, 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile yapıldı. Bu kanun ile Türk hukuk sisteminde ilk defa hayvanlar bir hak süjesi olarak ele alındı. Yasada görülen bazı eksiklikler nedeniyle 24. Dönem'de bazı değişiklikler yapılmak üzere yeni bir kanun tasarısı hazırlandı ve bu tasarı 2014 yılında Çevre Komisyonunda kabul edildi. Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurulda görüşülemeyerek kadük oldu. Söz konusu tasarıda, hayvanlara kötü muamele yapanlarla ilgili cezalar Kabahatlar Kanunu'ndan Türk Ceza Kanunu'na geçirilmiş ve cezalar çok ciddi oranda artırılmıştı. Tasarıyla hayvanı kasten öldürenler ve işkence edenlere hapis cezası getirilmişti.

Kaynak: AA