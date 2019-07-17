Çocukları tehdit eden Mavi Balina oyunu ile ilgili yeni çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Kurbanlarını "biyolojik atık" olarak gören profesyonel bir şebeke, internette "intihar" konusunu araştıran çocuklara doğrudan ulaşıyor.

Tüm dünyayı tehdit eden Mavi balina ile ilgili yeni veriler Meclis araştırma komisyonunda gündeme geldi.

Ergen Psikiyatrisi uzmanı Doçent Özhan Yalçın, Bilişim Bağımlılığı Araştırma komisyonuna konuk oldu. Oyunun çocukları nasıl esir aldığını anlattı.

Yalçın, "Psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış çocuklara, intiharı arıştırmış çocuklara, kendine zarar vermeyi araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar. Mesajlar, cep telefonları, veri hırsızlığı yapıyorlar, çok profesyonel bir şebeke. Ülkemizde 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor." dedi.

Mavi Balina bağımlılığının erişkinlere de yayıldığını vurgulayan ve bağımlılığın engellenmesi için önerilerini sıralayan Özhan Yalçın, "Tıp eğitiminde yer alması gerekiyor yani aile hekimlerinin böyle bir bağımlılık olduğu ve müdahale edilmesi gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, hastanelerde internet ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili poliklinikler açılmasını da önerdi.

Uzmanlar, internet ya da oyun kafelerinin sıkı denetlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: TRT Haber