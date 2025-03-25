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Türkiye
AA-DHA 25.03.2025 10:55

Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7,6 milyon dolar sahte banknot

Mersin'de matbaa kurup sahte dolar basarak piyasaya süren 3 kişi yakalandı, 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Matbaa kurup dolar basan şebeke çökertildi: 7,6 milyon dolar sahte banknot

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silifke Büro Amirliği ekipleri, 'parada sahtecilik' suçuna yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ile yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, matbaa kurup sahte dolar basan H.U., sahte dolarları piyasaya süren Y.T. ve sahte dolarları kuryelik yaparak diğer illere dağıtan A.T.'nin kimliği tespit edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kurye A.T., Mersin otogarında, beraberinde 100 dolarlık banknotlar halinde 132 bin sahte ABD Doları ve sahte paraların basım şablonlarının bulunduğu taşınabilir disk ile yakalandı. Diğer şüpheliler de adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

Matbaada arama yapan ekipler, 2 milyon 137 bin 200 dolarlık sahte banknot, kesime ve renklendirilmeye hazır 4 milyon 800 bin dolarlık sahte banknot, 5 para basma makinesi ile 2 para sayma makinesi ele geçirdi.

Toplamda 7 milyon 69 bin 200 dolarlık sahte banknot bulunan operasyonda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.U, Y.T. ve A.T. tutuklandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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