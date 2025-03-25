Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA-İHA 25.03.2025 10:33

Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı

Beyoğlu'nda yol kenarındaki çöplere kibrit atan kişinin 4 katlı binada yangına neden olması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta yürüyen şapkalı ve sırt çantalı bir kişi, sigarasını yaktıktan sonra elinde bulunan kibriti 4 katlı binanın önünde bulunan eski çekyat ve tahta parçalarının da bulunduğu çöplerin içerisine attı.

Çöpte başlayan yangın, binanın yan cephe izolasyonlarına sıçradı. Alevler binanın çatısına kadar ulaştı.

Olay anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu binada hasar oluştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde sigarasını yakan şüphelinin, elindeki kibriti çöpün bulunduğu alana doğru attıktan sonra yoluna devam ettiği, bir süre sonra ise yangının büyüdüğü görülüyor.

Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Polis Yangın
Sıradaki Haber
Bayramda hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Mehmetçik teröristlerin inlerini basmaya devam ediyor
12:40
TEKNOFEST KKTC'ye 47 bin yarışmacı başvurdu
12:28
Filistin Kızılayı: Refah'ta kuşatma altındaki 9 sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamıyor
12:49
Ankara Valiliği toplantı ve yürüyüş yasağı süresini uzattı
12:22
ABD Savunma Bakanı Hegseth, sızan mesajlarda savaş planlarının tartışıldığını yalanladı
12:15
Eğitim Sen'e soruşturma başlatıldı
Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti
Kız meslek lisesi öğrencileri ramazan kolisi için erişte kesti, kıyafet dikti
FOTO FOKUS
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
Çöpe kibrit attı, alevler 4 katlı binaya sıçradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ