Haber Giriş: Kaynak: AA
Maskesiz şekilde emniyet drone'nuna el sallayan gençlere ceza
[Fotoğraf: AA]
Düzce'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, maske denetimi yapan emniyet drone'una el sallayan 3 gence kurallara uymadıkları için ceza kesildi.
Kent merkezinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, Anıtpark Meydanı'nda oturan 3 gencin maskelerini doğru takmadığını drone'la tespit etti.
Durumu fark eden ekipler, drone'la gençlere yaklaştı.
Drone'a el sallayan gençlere, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza uygulandı.
[Fotoğraf: AA]
Önce drone'u daha sonra da polis ekiplerini aniden karşılarında gören gençlerin şaşkınlığı kayıtlara yansıdı.
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