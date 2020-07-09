Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Erzurum ile Erzincan’ın güneyindeki ilçelerinin dışında il merkezleri ile Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar farklı yönlerden hafif, zaman zaman güneyden orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Kars ve Ardahan'da 9, Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan'da 17, Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli ve Iğdır'da 35, Erzincan'da 30, Ağrı'da 29, Erzurum'da 25, Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.