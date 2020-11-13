Türkiye'de 12 Kasım verilerine göre, 2 bin 841 kişiye daha hastalık tanısı konuldu, hasta sayısı 404 bin 894 oldu.

88 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 11 bin 233'e çıktı.

2 bin 181 kişinin de COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794 yükseldi.

"Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan hasta sayısını düşürmenin hareketlilik ve teması azaltarak maske ve mesafe kuralına uymak olduğunu vurguladı.

"Tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim."

Ekipler de yurt genelinde koronavirüs denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor.

Gaziantep'te 665 kişiye cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 665 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kocaeli'nde COVID-19 tedbirlerine uymayan 288 kişiye para cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1980 iş yeri denetlendi, 20 bin 999 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 34, maske takmayan 171, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, yasaklanan yerlerde sigara içen 70 kişi ile tedbirlere uymayan 7 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 63 şüpheli de yakalandı.