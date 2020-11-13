Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası
Eskişehir'de husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan M., maktul Okan Demiralay'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Eskişehir'de Ağustos 2019'da 71. Evler Mahallesi'nde Gökhan M. husumetli olduğu ve tartıştığı Okan Demiralay'a pompalı tüfekle ateş edip kaçmıştı.
Hastaneye kaldırılan Demiralay kurtarılamamıştı. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan zanlı tutuklanmıştı.
Sıradaki Haber
Türkiye’de 1 ayda 34 bin kaza oldu, 202 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz