İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütü üyesi Mahmut Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.



