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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Briketçi" kod ismini kullanan ve daha önce Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden ile irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gerçekleştirilen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Terör örgütü üyesi Mahmut Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos'ta Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:42
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