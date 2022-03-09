Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün akşam başlayan yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Erzurum

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 82 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Ağrı-Kars

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 41, Kars'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Muş

Hava sıcaklığının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Muş'ta, kar yağışı etkili oldu.

Muş Belediyesi ekipleri, cadde, sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Ekipler ayrıca tedbir amaçlı tuzlama çalışması yaptı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler de kar nedeniyle kapanan 47 köy yolunu açmak için çalışma başlattı.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 20 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yolların yeniden açılması için başlattığı çalışma sürüyor.