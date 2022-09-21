Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaris'te orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: TRT Haber]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
Son Haberler
- 13:15
- 13:15
- 13:14
- 13:11
- 13:04
Sıradaki Haber
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz