Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 19 operasyonda 343 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]
İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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