Marmara'ya aşırı sıcak uyarısı
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.
Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Eyyam-ı Bahur olarak adlandırılan çöl sıcakları Marmara’yı etkisi altına aldı. Termometrelerin 40 dereceyi göstereceği İstanbul’daki son durum @trthaber’de. pic.twitter.com/OWRNFGtqqm— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 1, 2021
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Sıcak çarpması uyarısı yapıldı
Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.