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Türkiye
İHA 06.07.2024 23:00

Marmaray makinisti milli maçı taraftarla beraber izledi

Bakırköy’de Marmaray’ı durduran makinist Hollanda-Türkiye maçını izleyen taraftarlara eşlik etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı anlarda Bakırköy’de kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarları gören makinist, Marmaray’ı durdurarak taraftara eşlik etti.

Bir süre taraftarlarla birlikte maçı izleyen makinist daha sonra vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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A Milli Futbol Takımı EURO 2024
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Türkiye-Hollanda maçı dev ekranlardan izlendi
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Marmaray makinisti milli maçı taraftarla beraber izledi... O anlar kamerada
Marmaray makinisti milli maçı taraftarla beraber izledi... O anlar kamerada
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