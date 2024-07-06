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Türkiye
İHA 06.07.2024 22:48

Tokat'ta düğüne milli maç arası

Tokat'ta bir düğün salonunda yapılan düğünle dünyaevine giren çift, düğünlerine milli maç arası verdi. Tokat'ta dünya evine giren Elif ve Mert Üner çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanına ortak oldu.

Tokat'ta düğüne milli maç arası

Saat 22.00'de başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı. 20.00'da salona çıkarak davetliler ile oyun havası oynayan çift, maçın başlamasıyla karşılaşmayı izledi.

"Kazanırsak çifte mutluluk olacak"

Dünya evine giren Mert Üner, milli maçı izlemeyi çok istediklerini belirterek,"Biz milleti maçı izlemeyi çok istiyorduk. Düğünümüze gelen misafirlerimizin de bunu istediğini gördük. Bunun için de maçı ekrana yansıtmayı düşündük. İnşallah bugün kazanırsak bizim için çifte mutluluk olacak. Düğün tarihimizi çok önceden belirlediğimiz için erteleyemedik. Kendimizde maçı izlemek isteğimiz için böyle bir şey yaptık. Gören insanlar çok şaşırıyor. Çok mutluyuz" diye konuştu. 

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