Türkiye
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak18 Aralık 2019 Çarşamba 10:17 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:17
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Bölge genelinde ara ara sis bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin batısı parçalı zamanla az bulutlu geçecek.
Bölgenin diğer yerlerinde az bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde ise yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Trakya'da gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sisin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
Etiketler: meteoroloji sis sıcaklıklar Marmara hava durumu