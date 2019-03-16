Türkiye
Marmara'da sıcaklık 2 ila 4 derece yükselecek
16 Mart 2019 Cumartesi 09:53 - Son Güncelleme 16 Mart 2019 Cumartesi 09:56
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
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