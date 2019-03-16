Ankara Keçiören'de seyir halinde olan O.Y'nin idaresindeki 06 BIN 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Orta refüjde bulunan ağacı devirerek yolun karşısına geçen sürücü daha sonra yol kenarında park halinde duran 35 TY 254, 06 FA 5253, 06 FH 3292 ve 06 T 2655 plakalı otomobillere çarptı.
Kazanın sesine uyanan park halindeki araç sahipleri, otomobillerinin yanına gelerek polis ekiplerinin çalışmalarını takip etti.
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü O.Y, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza nedeniyle 5 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA, DHA