Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:58
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz