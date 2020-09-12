Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği bölgede, havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.